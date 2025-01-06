الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين فى قطر.. عيار 18 بـ231.75 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 06 يناير 2025 08:00 ص

ننشر سعر الذهب في قطر اليوم الاثنين 6-1-2025 حيث سجل عيار 18 مبلغ 231.75 ريال.

وتشهد أسعار الذهب قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  القطرى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم الاثنين فى قطر كالتالى:


  عيار 24   سجل 309.00 ريال
   عيار   22  سجل 283.25  ريال
عيار  21 سجل 270.25 ريال
عيار   18 سجل 231.75 ريال
عيار  14 سجل 180.25 ريال
  عيار 12 سجل 154.50 ريال
الاونصة سجلت 9610.25  ريال
الجنيه الذهب سجل  2162.75 ريال
الاونصة بالدولار 264037 دولار


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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