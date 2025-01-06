شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 6 يناير 2025 عقب فتح التداول في البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وجميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر، وسط تذبذب ملحوظ في سعر الذهب اليوم عقب فتح التداول على الذهب في البورصة العالمية.

وننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في مصر خلال تداولات أمس

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4291 جنيها.

عيار 21 يسجل 3755 جنيها.

عيار 18 يسجل 3219 جنيهاً

الجنيه الذهب 30080 جنيها

الذهب العالمي يرتفع 26% خلال 2024



كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن سعر الذهب حقق مكاسب بنسبة تزيد عن 26% خلال العام 2021، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010.



حصل الذهب على دعم كبير من تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.



