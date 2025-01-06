شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 6 -1- 2025 بالبنوك.. متوسط 50.62 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يصل متوسط سعر الدولار اليوم في البنوم نحو 50.62 جنيها للشراء في أغلب البنوك العاملة في مصر ، حيث تراجع الدولار أمس بنحو 10 قروش في ختام تعاملات البنوك ، فيما استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 6-1-2025

واليوم استقر الدولار بعد تراجع في نهاية تعاملات امس بنحو 10 قروش ،حيث سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 6 يناير 2025 بالبنك الأهلي المصري عند سعر 50.66 للشراء، 50.76 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالى:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.63 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.66 جنيه للشراء.

50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.66 جنيه للشراء.

50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.65 جنيه للشراء.

50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.66 جنيه للشراء.

50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.