شكرا لقرائتكم خبر عن كاش باك على سيارات هافال 2025 يصل إلى 60 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف الوكيل الحصري لسيارات هافال بالسوق المصري، عن عرض الـ"كاش باك" الذي يصل يصل إلى 60,000 ألف جنيه عند شراء أى من موديلات هافال المميزة ((H6, Jolion FL & Jolion Pro خلال شهر يناير 2025.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلى لعلامة هافال تتنوع العروض وفقًا لما يلى:



هافال H6

تصل قيمة الكاش باك على هافال H6 إلى 60,000 جنيه.

تتميز هافال H6 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك. وتتوفر بأربع فئات وهى؛ Standard وDeluxe وDeluxe SR وHigh Deluxe وتتميز بمقصورتها الداخلية الفسيحة والمريحة، بأسعار رسمية تبدأ من 1,400,000 جنيه وحتى 1,680,000 جنيه.



هافال Jolion Pro

تصل قيمة الكاش باك عند شراء هافال Jolion Pro إلى 60,000 جنيه.

تنتمي سيارة هافال Jolion Pro إلى فئة السيارات “الكروس أوفر” والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة 148 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز “DCT”، وتتوفر في فئة واحدة بسعر رسمي 1,480,000 جنيه.



هافال Jolion FL

الكاش باك يصل إلى 60,000 جنيه عند شراء سيارةJolion FL الأنيقة.

تتميز سيارة Jolion FL بتصميمها الجذاب، وأدائها الاستثنائى ووسائل الأمان الحديثة، والراحة الفائقة، وتعمل بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سى سى بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائى التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches، وتتوفر بأسعار رسمية تبدأ من 1,280,000 جنيه وحتى 1,430,000 جنيه.

وللحصول على عرض الكاش باك، يشترط أن يتم ترخيص وتفعيل الضمان خلال شهر يناير، وطريقة الكاش باك تكون بإسم العميل كما هو مطابق لرخصة السيارة بعد تفعيل الضمان، من أحد معارض الشركة أو الموزعين المعتمدين لديهم.