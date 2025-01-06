شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يترقب سوق الذهب من مجلس الاحتياطي الفيدرالى؟.. اتجاهات سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية 2025 ستراقب الأسواق تطورات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي في ظل أداء الإدارة الأمريكية الجديدة والذي من المتوقع أن تتخذ عدة قوانين تعيد الحروب التجارية من جديد، ولكن يبقى الأمر غير واضح ما إذا سيكون لهذا تأثير إيجابي على الذهب باعتباره ملاذ آمن، أم سيكون تأثيره سلبي بسبب قوة الدولار وبقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة.

يحاول سعر الذهب في مصر عيار 21 الاستقرار فوق المستوى 3750 جنيه للجرام بعد أن فقد الزخم الكافي للارتفاع وذلك بالرغم من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي بشكل إيجابي ولكن يبقى السعر في منطقة تداول محايدة بدون اتجاه واضح.

استطاع سعر الذهب المحلي الارتفاع بشكل طفيف خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي، وذلك بعد أسبوعين من التراجع ولكن تميز آخر أسبوعين من التداول بالتذبذب في نطاق محدد بدون اتخاذ السعر لاتجاه واضح وذلك نتيجة الاستقرار الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب تراجع الطلب المحلي على الذهب.