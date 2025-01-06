شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: انخفاض اعتماد الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة إلى صفر تقريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة السياحة والآثار أنه انخفض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة إلى صفر تقريباً خلال العام المالي (2023-2024).

جاء ذلك خلال تقرير انجازات الوزارة السنوي الصادر عنها لرصد ما تم انجازه خلال عام 2024.

وذكرت الوزارة أنه على الرغم من زيادة الإنفاق الاستثماري للمجلس والموجه إلى الإنفاق على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف وصيانة وترميم الآثار حفاظاً عليها، حيث بلغ الإنفاق الاستثماري للعام المالى الماضى 2022/2023 مليار وتسعين مليون جنيه، وبلغ العام المالى الحالى 2023/2024، مليار وأربعمائة وسته مليون جنيه بزيادة 29% عن العام المالى الماضى.

وذكرت أنه منح تخفيض بنسبة 20% على أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف بكل من محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس لعام 2024.

كما تم منح العاملين بوزارة السياحة والآثار نسبة خصم 50 % على إقامة المناسبات الاجتماعية داخل المواقع الأثرية المسموح بإقامة فاعليات بها، وذلك لهم ولأقاربهم من الدرجة الأولى فقط.

