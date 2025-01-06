شكرا لقرائتكم خبر عن ستورا إنسو أويج تطلب الاستحواذ على كامل أسهم جونيكالا أوى لإنتاج الأخشاب والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت شركة ستورا إنسو أويج بطلب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة جونيكالا أوي، حيث تعمل شركة ستورا إنسو أويج على مستوى العالم في نشاط تصنيع المنتجات المتجددة التي تدخل في التعبئة والتغليف والمواد الحيوية والمنتجات الخشبية، بينما تعمل شركة جونيكالا أوي على مستوى العالم في نشاط إنتاج الأخشاب المنشورة ومنتجاتها.

ويعمل الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى فى مصر فى نشاط بيع الأخشاب المنشورة، وتعمل شركة ستورا إنسو أويج منفردة في نشاط بيع لب الورق، مواد الحاويات، مواد الكرتون والورق الميكانيكى غير المطلى.

وانتهى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من فحص 403 حالة تركز اقتصادي بنهاية عام 2024، موزعة بين الحالات الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أو الحالات الخاصة بقطاع الدواء والرعاية الصحية، أو تلك الحالات الواردة من الكوميسا، وبنسبة زيادة قدرها 25% عن العام السابق، وذلك فى إطار ممارسة اختصاص الرقابة على التركزات الاقتصادية.

ومنحت التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات" اعتبارًا من الأول من يونيو الماضى، وذلك فى إطار سريان التعديلات القانونية التى أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.