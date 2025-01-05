شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المنافسة» يُطلق الدورة الثالثة لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مواصلة العمل على إعداد الكوادر البشرية المُدربة والمؤهلة للعمل في مجال سياسات المنافسة وتعزيز وعي الطلاب بقوانين حماية المنافسة في المنطقة العربية؛ انطلقت صباح اليوم، الأحد، فعاليات الدورة الثالثة لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، والذي يعقده جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالتعاون مع سلطات المنافسة العربية، وتحت مظلة شبكة المنافسة العربية.

ومع انطلاق أعمال الدورة الثالثة؛ ألقى الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة المصري كلمته الافتتاحية، ورحَّب خلالها بجميع الطلاب المشاركين من مختلف الدول العربية، ورؤساء وممثلي أجهزة المنافسة أعضاء الشبكة، مؤكدًا على سعادته لحرص الطلاب على المشاركة في هذا النموذج، معربًا عن سعادته بزيادة إقبال الطلاب من مختلف الجامعات بالدول العربية على المشاركة في هذا النموذج، مما يدل على النجاح الكبير الذي حققه خلال الدورتين السابقتين ويشير إلى شغف الطلاب بالمسائل المتعلقة بسياسات المنافسة سواء من الجانب القانوني أو الجانب الاقتصادي.

وقال الدكتور ممتاز، إن عالم المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية متجدد ومتطور ويتطلب منّا جميعًا التعلم المستمر والاطلاع على مختلف التجارب، وإعداد كوادر بشرية في هذا المجال، ولهذا تم إنشاء نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، متمنيًا للجميع أقصى الاستفادة من النموذج، مؤكدًا على تكريم الفريق الفائز في نهاية الدورة خلال المؤتمر السنوي الرابع لشبكة المنافسة العربية والمزمع عقده بدولة الكويت في بداية شهر فبراير المقبل.

من جانبه؛ وجه الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية ورئيس شبكة المنافسة العربية الشكر لجهاز حماية المنافسة المصري على إنشائه لنموذج المحاكاة وعقد دوراته المختلفة، وإعداد الكوادر البشرية المدربة في هذا المجال بكافة الدول أعضاء شبكة المنافسة العربية.

أما حسّان القيزاني رئيس مجلس المنافسة بالجمهورية التونسية - فقد حثّ الطلاب المشاركين على بذل أقصى جهد للاستفادة من نموذج المحاكاة كونه فرصة للتزود المبكر بالمعرفة بسياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاطلاع على التجارب العملية في هذا المجال.

وأثنى راكان شبيب العجمي المدير التنفيذي بالتكليف لجهاز حماية المنافسة بدولة الكويت على نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية ودوره في إعداد الكوادر البشرية لدعم سوق العمل وإثراء الحياة الأكاديمية، مرحبًا باستضافة الفريق الفائز خلال المؤتمر السنوي الرابع لشبكة المنافسة العربية، بينما وجه حسن أبو عبد المجيد نائب رئيس مجلس المنافسة بالمملكة المغربية - الشكر لجميع القائمين على إعداد نموذج المحاكاة وللطلاب على حرصهم للمشاركة بإيجابية.

وقال كوريد مصطفى المكلف بتسيير شؤون مجلس المنافسة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، إن تأهيل العنصر البشري بات مهمًّا وضروريًّا، ولهذا نوجه الشكر لجهاز حماية المنافسة المصري على تدشين هذا النموذج مما يسهم في تعزيز الوعي بسياسات المنافسة ويؤثر بالإيجاب على اقتصاديات الدول العربية، أما وهيبة بنت راشد الهنائية ممثلة عن مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بسلطنة عمان فأكدت حرص المركز على تعزيز الوعي بقانون وسياسات المنافسة وتأتي فئة الطلاب ضمن الفئات المستهدفة، ولهذا نحرص على حث الطلاب في مختلف جامعات السلطنة على المشاركة في نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية لأنه ليس مجرد تدريب على سياسات المنافسة ولكنه مبادرة رائدة تمكن الطلاب من تجربة عملية تحاكي الواقع في هذا المجال.

وأكد محمد جناحي ممثل إدارة المنافسة بوزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة الحرص على مشاركة طلاب دولة الإمارات في هذا النموذج باعتباره تجربة تعليمية فريدة تمكّن الطلاب من الفهم الصحيح لسياسات المنافسة وتعمل على تأهيلهم للعمل في هذا المجال المهم والحيوي.

وسيعقد نموذج المحاكاة على مدار تسعة (9) أيام عمل متتالية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يناير 2025 بمشاركة جميع الطلاب المقبولين من الدول العربية الشقيقة للتعرف على سياسات وقوانين المنافسة الفعالة، بالإضافة إلى ذلك يتيح البرنامج التعرف على المهام التي يقوم بها العاملون بسلطات المنافسة العربية ومحاكاتها؛ وبنهاية النموذج، يتم تقسيم المتدربين إلى فرق عمل لبحث قضايا افتراضية ذات صلة بقانون حماية المنافسة، حيث يقوم كل فريق بمحاكاة دور سلطات حماية المنافسة بتحليل القضايا المعروضة عليه والتعرف على المخالفات بهذه القضايا، وفي نهاية الدورة سيتم الإعلان عن الفريق الفائز على أن يتم تكريمهم خلال أعمال المؤتمر السنوي الرابع لشبكة المنافسة العربية والمزمع عقده في فبراير 2025 بدولة الكويت.

الجدير بالذكر أن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية سبق وأعلنا عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بجائزة شرفية، في المسابقة التي أجُريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024.