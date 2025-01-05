شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تغير سعر الذهب اليوم.. ننشر أسعار السبائك الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 07:00 م

ننشر اخر تطورات في سوق سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد، عقب ارتفاع أسعار الذهب عيار 21 وعيار 24 مما ينعكس على أسعار جميع أوزان السبائك الذهب المتداولة في مصر

ارتفاع أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة، ويسجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً ملحوظاً عند 3765 جنيها لعيار 21 و 4303 جنيهات لعيار 24 مما يؤثر على أسعار السبائك الذهب

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4475 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي 11007 جنيهًا بالمصنعية.

وفيما يتعلق بمصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.

وارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار في أول 10 أشهر من 2024.