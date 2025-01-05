شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة يونيفرس للتجارة بقيمة 58.7 مليون جنيه بسوق خارج المقصورة والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة يونيفرس للتجارة (يو تي سي)، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 58.7 مليون جنيه، وصفقة على شركة المجموعة المصرية للسياحة بحجم تداول 2000 سهم بقيمة 2 مليون جنيه، وصفقة على شركة الرواد لإدارة المطاعم بحجم تداول 118.2 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.1 مليون سهم بقيمة 64.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 60 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.027 مليار ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.1 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 93.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.34%، والعرب على 5.02%، واستحوذت المؤسسات على 18.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 65.2 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 15 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 45.8 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 30183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 37420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13270 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 8397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 10379 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1881 نقطة.