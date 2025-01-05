شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: الموافقة على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة بـ428.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر أكتوبر عام 2024، وبلغت 339 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 35.4 مليار جنيه، مقارنة بـ273 موافقة خلال شهر أكتوبر من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 69.6 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 24.2%، وانخفاضًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 49.1%.

ووزعت الموافقات بين 334 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 27.6 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر لعام 2024 مقابل 270 موافقة بقيمة 66 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة نمو 23.7% في عدد الموافقات، وانخفاضًا بنسبة 58.2% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 5 موافقات بقيمة 7.9 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر عام 2024 مقارنة مع 3 موافقات بقيمة 3.6 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر لعام 2023 بنسبة نمو 66.7% في عدد الموافقات، ونموًا بنسبة 118.7% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بلغت 2849 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 428.9 مليار جنيه، مقارنة بـ2485 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 395.7 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 14.6%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 8.4%.

ووزعت الموافقات بين 2827 موافقات لتأسيس شركات بقيمة 397.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 مقابل 2451 موافقة، بقيمة 343.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2023 بنسبة نمو 15.3% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 15.6% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 22 موافقة بقيمة 31.5 مليار جنيه مقارنة مع 34 موافقة بقيمة 51.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 35.3% في عدد الموافقات، و39.3% بقيمة التأسيس.