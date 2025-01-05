شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تغير سعر الذهب اليوم.. أرخص سبيكة فى سوق الذهب الآن والان مع تفاصيل الخبر

سجل جرام الذهب عيار 24 وهو الأكثر مبيعا في مصر 4303 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو سعر بيع سبائك الذهب في مصر اليوم.

وبلغ سعر سبيكة ذهب وزن واحد جرام وهي ارخص سبيكة ذهب في السوق المصري 4480 جنيها بعد إضافة المصنعية، وهي السبيكة الأكثر طلبا في مصر.

الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب مع مواصلة الزخم الإيجابي الذي شهدته في نهاية عام 2024 القياسي، مع استعداد المتداولين لتغيرات السياسات المتوقعة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي ستشكل آفاق الاقتصاد وأسعار الفائدة في العام الجديد.

حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 26% خلال العام الماضي، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.