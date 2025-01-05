شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يسجل 3765 جنيها فى سعر الذهب اليوم 5 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عقب ارتفاع بحوالي 15 جنيها إلي مستويات 3765 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية خلال تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر

وننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد:

عيار 24 يسجل 4304 جنيها.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها. عيار 18 يسجل 3227 جنيها. الجنيه الذهب 30120 جنيها

الذهب العالمي يرتفع 26% خلال 2024



كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن سعر الذهب حقق مكاسب بنسبة تزيد عن 26% خلال العام 2021، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010.

وحصل الذهب على دعم كبير من تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.