الاقتصاد

«المتحدة للزجاج المسطح» تتسلم إشعارا بتعديل أسعار الغاز

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تسلمت الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح (المتحدة للزجاج المسطح)، الخميس الماضي، إشعارا من شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، بتعديل أسعار الغاز المستخدم في عمليات الشركة التشغيلية ابتداء من 1 يناير 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الأثر المالي للتعديل سيكون زيادة تقريبية بنسبة 1.4% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة للعام 2023م.
وباشرت الشركة بالعمل على تطبيق إجراءات لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستخدام الأمثل للطاقة للتخفيف من أثر زيادة التكاليف.
وسيظهر الأثر المالي في نتائج الربع الأول من السنة المالية 2025م.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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