شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للزجاج المسطح» تتسلم إشعارا بتعديل أسعار الغاز والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح (المتحدة للزجاج المسطح)، الخميس الماضي، إشعارا من شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، بتعديل أسعار الغاز المستخدم في عمليات الشركة التشغيلية ابتداء من 1 يناير 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الأثر المالي للتعديل سيكون زيادة تقريبية بنسبة 1.4% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة للعام 2023م.
وباشرت الشركة بالعمل على تطبيق إجراءات لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستخدام الأمثل للطاقة للتخفيف من أثر زيادة التكاليف.
وسيظهر الأثر المالي في نتائج الربع الأول من السنة المالية 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الأثر المالي للتعديل سيكون زيادة تقريبية بنسبة 1.4% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة للعام 2023م.
وباشرت الشركة بالعمل على تطبيق إجراءات لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستخدام الأمثل للطاقة للتخفيف من أثر زيادة التكاليف.
وسيظهر الأثر المالي في نتائج الربع الأول من السنة المالية 2025م.