شكرا لقرائتكم خبر عن «أنعام القابضة» توصي بزيادة رأس المال عبر طرح «أسهم حقوق أولوية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، اليوم، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 105 ملايين ريال.
وأضافت أن أسباب الزيادة: تمويل رأس المال العامل، وتخفيض معدلات الإقراض، ودعم وتطوير وتحسين أنشطة الشركة المستقبلية.
ونوهت بأن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
وعينت الشركة، شركة البلاد المالية مستشارا ماليا للاكتتاب وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 105 ملايين ريال.
وأضافت أن أسباب الزيادة: تمويل رأس المال العامل، وتخفيض معدلات الإقراض، ودعم وتطوير وتحسين أنشطة الشركة المستقبلية.
ونوهت بأن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
وعينت الشركة، شركة البلاد المالية مستشارا ماليا للاكتتاب وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال.