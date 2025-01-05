الاقتصاد

«أسمنت تبوك» تتسلم إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت تبوك» تتسلم إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة أسمنت تبوك إشعارا من شركة أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في إنتاج الأسمنت ابتداء من 01-01-2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تأثير التعديل سيؤدي إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج، علماً بأنه جار العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه فور اكتماله.
ستعمل الشركة خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباح الشركة، تجدر الإشارة إلى أن الأثر المالي لذلك التعديل سيظهر ابتداء من النتائج المالية للربع الأول من عام 2025م.
وأوضحت أنها انضمت خلال عام 2024م إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي والذي سيسهم في تخفيض الأثر المالي للتعديل أعلاه.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا