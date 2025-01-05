شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت تبوك» تتسلم إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تأثير التعديل سيؤدي إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج، علماً بأنه جار العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه فور اكتماله.

ستعمل الشركة خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباح الشركة، تجدر الإشارة إلى أن الأثر المالي لذلك التعديل سيظهر ابتداء من النتائج المالية للربع الأول من عام 2025م.

وأوضحت أنها انضمت خلال عام 2024م إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي والذي سيسهم في تخفيض الأثر المالي للتعديل أعلاه. الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة أسمنت تبوك إشعارا من شركة أرامكو السعودية بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في إنتاج الأسمنت ابتداء من 01-01-2025م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تأثير التعديل سيؤدي إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج، علماً بأنه جار العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه فور اكتماله.ستعمل الشركة خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباح الشركة، تجدر الإشارة إلى أن الأثر المالي لذلك التعديل سيظهر ابتداء من النتائج المالية للربع الأول من عام 2025م.وأوضحت أنها انضمت خلال عام 2024م إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي والذي سيسهم في تخفيض الأثر المالي للتعديل أعلاه.