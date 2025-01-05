شكرا لقرائتكم خبر عن «سابتكو»: 2.8% زيادة في التكلفة التشغيلية بعد ارتفاع أسعار الديزل والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن من المتوقع أن يسجل هذا الارتفاع تأثيراً مباشراً على التكلفة التشغيلية بنسبة 2.8%، وسيظهر هذا الأثر اعتباراً من الربع الأول من عام 2025م.

وفي هذا الصدد، تدرك سابتكو التحديات الناتجة عن هذه التغيرات، وستواصل التزامها الثابت بتطبيق استراتيجيات فعّالة تركز على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف.

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي- سابتكو الأثر المالي لارتفاع سعر الديزل والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن من المتوقع أن يسجل هذا الارتفاع تأثيراً مباشراً على التكلفة التشغيلية بنسبة 2.8%، وسيظهر هذا الأثر اعتباراً من الربع الأول من عام 2025م.وفي هذا الصدد، تدرك سابتكو التحديات الناتجة عن هذه التغيرات، وستواصل التزامها الثابت بتطبيق استراتيجيات فعّالة تركز على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف.