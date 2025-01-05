شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.3% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 12069 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة نحو 4.215 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 254.918 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.217 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 119 شركة ارتفعت أسهم 119 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 106، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الإعادة السعودية، وسلامة، وكابلات الرياض، وشاكر، واليمامة للحديد، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، رعاية، وإعمار، ومرافق، والجوف، وعطاء، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 31054 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم، نحو 24.065 مليون ريال.

ووفقا لتداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.034 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 57.473 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 38 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 41، من بين 106 شركات مدرجة في السوق الموازية.