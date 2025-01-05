شكرا لقرائتكم خبر عن الهواتف الصينية تنتصر مجدداً على نظيرتها الأجنبية في المبيعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت مبيعات العلامات التجارية للهواتف الأجنبية في الصين في نوفمبر وفقًا للبيانات الرسمية، مقابل تفوق شركات الهواتف المحلية الصينية، مما يؤكد تفاقم المزيد من الضغوط على شركات الهواتف العملاقة مثل "آبل" الأمريكية التي تعد واحدة من أكبر بائعي الهواتف المحمولة في البلاد، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي". الهواتف الأجنبية في الصين في نوفمبر المنقضي من العام السابق وفي بيان أرقامه، بلغت شحنات الهواتف المحمولة الأجنبية في الصين 3.04 مليون وحدة وفقا لحسابات محللين مستندة إلى بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو "سايست".

اقرأ أيضاً: «آبل» تكافح لاستعادة حصتها في الصين عبر خفض أسعار منتجاتها ماذا يعني الانخفاض؟ يمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 47.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2023 وانخفاضًا بنسبة 51% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.

ولا تقوم سايست بتفصيل الأرقام الخاصة بالعلامات التجارية الفردية ومع ذلك فإن شركة آبل تمثل غالبية شحنات الهواتف المحمولة الأجنبية في الصين في حين تشكل الشركات المنافسة مثل "سامسونج" جزءًا صغيرًا فقط من السوق.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجهها شركة أبل في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم في ظل المنافسة المتزايدة من العلامات التجارية المحلية الصينية. منافسة صينية متزايدة على سبيل المثال، شهدت شركة "هواوي" العملاقة الصينية التي تعطلت أعمالها في مجال الهواتف المحمولة بسبب العقوبات الأمريكية في الأعوام السابقة انتعاشًا في أواخر عام 2023 وأطلقت بقوة هواتف ذكية متطورة في الصين أثبتت شعبيتها لدى المشترين المحليين بل والعالميين.

تفوق "هواوي" النسبي

تفوق نمو هواوي على نمو شركة أبل في الربع الثالث من العام الماضي وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن شركة الأبحاث "آي دي سي".

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تأمل شركة أبل أن تساعد سلسلة هواتفها آيفون 16 التي تم إصدارها في سبتمبر الشركة على استعادة الزخم في الصين حيث وعدت شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا بمجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة عبر برنامج آبل إنتيليجنس.

ومع ذلك، فإن برنامج آبل إنتيليجنس غير متاح بعد في الصين بسبب اللوائح المعقدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في البلاد.

وفي الوقت نفسه، كان بعض منافسي شركة آبل المحليين يتباهون بميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم والتي أصبحت متوفرة على الأجهزة الآن.

أهمية الصين لسوق الهواتف

وفي إظهار لأهمية الصين بالنسبة لعملاق آيفون، قام تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل بزيارة البلاد عدة مرات في العام الماضي 2024 في محاولة لدعم الشراكات بين شركة أبل والشركات الصينية المحلية.

في محاولة لتحفيز الاهتمام بجهاز آيفون 16، ستبدأ شركة أبل في تقديم خصومات على الجهاز كجزء من عروض عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.