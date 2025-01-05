شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الأعمال بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع، وشركة "CSCEC" الصينية، وعدد من مسئولي الشركات العاملة بالمشروع.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع، بالترحيب بالحضور مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم الابتدائي لأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم العمل علي تذليل التحديات والمعوقات أمام المشروع ويبقي الانتهاء منه هو الهدف الأهم بالنسبة لنا حيث إن نجاح المشروع يتمثل في الانتهاء منه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً، وكذا البرج الأيقونى.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف التفاصيل الخاصة بالمشروع، والموقف التنفيذي للأعمال بالمنطقة والمواعيد الخاصة بالاستلام والانتهاء من الأعمال، واعتماد كل الأجزاء الخاصة بالمكونات في أقل مدة زمنية، وفي هذا الشأن وجه وزير الإسكان، المسئولين بالمتابعة الدورية لجميع الأعمال مع الشركات المنفذة وفقا لجدول زمني تفصيلي، وكذا المتابعة الدورية مع المشغلين، كما وجه بالتنسيق لعقد اجتماع مع مشغل الفندق الموجود بالمنطقة لبحث مختلف الأمور المتعلقة بهذا الشأن.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على مضاعفة العمالة لضغط الأعمال للانتهاء من المشروع في التوقيت الزمني المحدد له، بالاضافة إلى موافاة الوزارة ببيان كامل بجميع التفاصيل والتصميمات التي تحتاج للاعتماد، فضلا عن سرعة تلافي ملاحظات الاستلام الابتدائي.