شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 30206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 37431 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 13279 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 8362 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 11516 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 3177 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 10431 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، ومستشفى النزهة الدولي، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والمهندس للتأمين.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري المصدرة لعدد 3.25 مليون سهم بقيمة 13.2 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان عدد 39.5 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 127.3 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 432.1 ألف سهم، 90 سهمًا، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 120 ألف سهم، 4.8 مليون سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتعليم لخدمات الإدارة، وبالم هيلز للتعمير عدد 4 آلاف سهم، 12.1 ألف سهم، 325 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المشروعات الصناعية والهندسية عدد 4.8 مليون سهم، وباعت إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 9500 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومستشفى النزهة الدولي عدد 442 ألف سهم، 121.9 ألف سهم، على التوالي.

في سياق متصل قالت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، إن المسهام محمد رشدي محمود حسني محمد، قد بلغت نسبة مساهمته في الشركة 10.8%.

في سياق آخر قالت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، إنه تم التعاقد على شراء المشروع ستيلا دي ماري 2 من شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بتاريخ 31 ديسمبر عام 2024، وتم استلام المشروع، ويجرى حاليًا تجهيز الوحدات غير المباعة مع فريق التسويق والبيع بالشركة، والتعاقد مع شركات تسويق محترفة لعمل خطة البيع الوحدات غير المباعة، وفي كل الأحوال، فإن التدفقات النقدية من بيع الوحدات سيمكن الشركة من سداد التزاماتها التعاقدية لاستكمال المشروع، وسداد الدفعات لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في موعدها، كما أنه يمكن زيادة رأسمال الشركة لسد أية فجوات تمويلية إذا تطلب الأمر ذلك.