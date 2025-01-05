شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يرتفع 15جنيها.. تذبذب فى حركة عيار 21 بالصاغة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بحوالي 15 جنيها إلي مستويات 3765 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية خلال تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لـ سوق الذهب في مصر.

وننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد:

عيار 24 يسجل 4304 جنيها.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيها.

الجنيه الذهب 30120 جنيها.

الذهب العالمي يرتفع 26% خلال 2024

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن سعر الذهب حقق مكاسب بنسبة تزيد عن 26% خلال العام 2021، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010.

حصل الذهب على دعم كبير من تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.