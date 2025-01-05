شكرا لقرائتكم خبر عن 718 مليار جنيه إجمالي التمويلات الممنوحة من الأنشطة المالية غير المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 718 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024.



وجاء قطاع سوق رأس المال في الصدارة، بقيمة إصدارات أسهم بلغت 397.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 31.5 مليار جنيه إصدارات أوراق مالية بخلاف الأسهم، وبعده التأجير التمويل بعقود بلغت 88.4 مليار جنيه، يليه تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 76.7 مليار جنيه، ثم التخصيم بقيمة أوراق مخصمة بلغت 55.8 مليار جنيه، وأخيرًا التمويل الاستهلاكي بقيمة 47.4 مليار جنيه، والتمويل العقاري بقيمة 20.9 مليار جنيه.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة 2.86 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2024، وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 73.7 مليار جنيه، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة حوالي 77.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة 35.6 مليار جنيه.



وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن أول 10 أشهر من عام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 42.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 34.2 مليار جنيه في شهر أغسطس 2024.

