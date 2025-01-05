شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 5-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.87جنيه للشراء.

13.94جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.96جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.98جنيه للشراء.

13.95جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.97جنيه للشراء.

14.00جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

13.10جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.



