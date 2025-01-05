شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار السيارة هيوانداى CN7 .. الفئة الأولى بـ1.375 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار السيارة هيوانداي CN7 الجديدة 2025 بكل فئاتها لتسجل الفئة الأولى سعر مليون و375 ألف جنيه، أما الفئة الثانية والتي استقر سعرها أيضا ليسجل مليون و530 ألف جنيه، والفئة الثالثة سجلت سعر مليون و700 ألف جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة سجلت سعر مليون و930 ألف جنيه، وهذا ان دل يدل علي أن العرض والطلب هما المتحكمان الأساسيان في تسعير السيارات لدي الوكلاء .

وينتمي طراز "هيونداي النترا CN7 " لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات .

وتقدم بمجموعة من التجهيزات؛ ومنها “خاصية المفتاح الذكي مع وجود زر تشغيل وإيقاف المحرك، وخاصية اختيار وضعية نظام القيادة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر وإضاءة، وزجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف .

وزُودت ببعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها “مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، ومكييف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود فتحات خلفية، وإضاءة المصابيح الإمامية والخلفية led، ومرايات جانبية مزودة باشارات مع إمكانية الطي كهربائيًا، مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين .