شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأحد 5-1-2025 فى الأسواق.. حديد عز بـ38800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الحديد اليوم الأحد 5-1-2025 بواقع 38200 جنيه للطن بعد انخفاضه 300 جنيه نهاية العام الماضي، ليسجل 38200 جنيه تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع ومنها سعر حديد عز.

ومن جانبه أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة استقرار سعر الحديد اليوم، لدي الشركات والموزعين، حيث يعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الأفراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية .

واستقر سعر الحديد اليوم الأحد 5-1-2025 في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك، وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية .

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

أسعار الحديد اليوم الأحد 5 يناير 2025:

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .