شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الماس اليوم الأحد 5-1-2025.. 1 قيراط بـ38,455 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الماس اليوم الأحد 5-1-2025 للوزن 1 قيراط 38,455.57 جنيه، في سجل سعر القطعة وزن نصف قيراط نحو 19,227.78 جنيه.

وتُعد تجارة الماس واحدة من أهم الصناعات العالمية التي تتميز بالقيمة العالية والتأثير الاقتصادي الكبير، يُستخدم الماس في صناعة المجوهرات الفاخرة والأدوات الصناعية، مما يجعله مادة ذات طلب واسع النطاق.

تتسم هذه التجارة بالتحكم الكبير من قبل أسواق عالمية كبرى مثل بورصة الماس في بلجيكا وإسرائيل والهند، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحديد أسعاره.

أسعار الماس في السوق العالمية

تُحدد أسعار الماس بناءً على عوامل متعددة، منها الوزن بالقيراط، النقاء، اللون، والقطع. وتُعتبر الماسات النادرة ذات الألوان المميزة مثل الأزرق والوردي الأكثر تكلفة، تُؤثر التقلبات الاقتصادية والطلب العالمي أيضًا على أسعار الماس، حيث يمكن أن تشهد الأسعار ارتفاعًا كبيرًا في فترات ازدياد الطلب، خاصة في أسواق آسيا والولايات المتحدة.

أنواع الماس

تتنوع الماسات بين طبيعية ومصنعة، حيث تُستخرج الماسات الطبيعية من المناجم وتتميز بندرتها وقيمتها العالية، أما الماسات المصنعة فهي تُنتج في المختبرات باستخدام تقنيات متطورة، وتتميز بجودتها العالية وسعرها الأقل مقارنة بالطبيعية، وتشمل الماسات الطبيعية تصنيفات مختلفة بناءً على درجة نقائها وصفائها، مما يساهم في تحديد قيمتها السوقية.

تُعتبر أفريقيا من أكبر منتجي الماس في العالم، حيث تشتهر دول مثل بوتسوانا وجنوب أفريقيا وروسيا بمنجمها الغني، كما تُعد كندا وأستراليا والهند مراكز إنتاج هامة، وتختلف طرق استخراج الماس بين التعدين التقليدي والحديث، حيث تلعب الشركات الكبرى دورًا في تنظيم هذه العمليات بما يضمن الحفاظ على البيئة والاستدامة.