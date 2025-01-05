شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 5-1-2025.. تراجع 6 قروش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 11:23 ص

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5 -1-2025، بالبنوك المصرية، بنحو 6 قروش وفق أحدث تحديثات البنوك في تعاملات اليوم مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 264.6 جنيه للشراء، و164.7 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.

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سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 5-1-2025 مقابل الجنيه ختام التعاملات كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

163.6 جنيه للشراء.

164.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.7 جنيه للشراء.

164.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

162.1 جنيه للشراء.

164.6 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.