شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز ناصر الجديدة تستعرض عددا من مشروعات الخدمات بالمدينة في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، عدداً من المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها وتشغيلها خلال عام 2024، في مختلف الأنشطة والمجالات لتوفير الخدمات المختلفة بالمدينة، واستقطاب المزيد من السكان، مما يجعل المدينة نموذجًا يُحتذى به في التنمية الشاملة بالصعيد.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، أن المشروعات شملت تشغيل مدرسة التعليم الأساسي، وتوفير خدمة رياض الأطفال للتعليم التجريبي داخل مدرسة التعليم الأساسي بشكل مؤقت، مما يلبي احتياجات السكان.

وأضافت رئيس الجهاز، أنه تم تشغيل نقطة الشرطة تجريبيًا، مع الاستعداد للتشغيل الفعلي خلال الأيام المقبلة، لتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، بجانب تسليم وحدة طب الأسرة إداريًا، وجارٍ تجهيزها بأحدث المعدات الطبية، والانتهاء قريبًا من تأثيث معمل الدم وعيادات النساء والتوليد، وطب الأسنان، وعيادة الأطفال، مع تقديم مختلف التطعيمات، والتنسيق مع وزارة الصحة لتشغيل الوحدة على مدار 24 ساعة، بجانب تفعيل القوافل الطبية بالمدينة، ومنها تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع جامعة بدر بالمدينة، وقافلة أسنان على مدار يومين بالتعاون مع جامعة سفنكس، شملت خدمات الكشف الطبي وتوزيع الهدايا مجانًا للسكان والطلاب.

وقالت: تم تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي لتشغيل الحضانة بالمدينة، مع تحديد زيارة اللجنة للمدينة، وكذا الانتهاء من تنفيذ مركز الشباب الذي يضم حمامي سباحة كبار وأطفال، صالة جيم، كافتيريا، وملعب كرة خماسي، وسيتم تسليمه قريبًا لوزارة الشباب والرياضة لتشغيله كمرفق رياضي وترفيهي متكامل. ولفتت رئيس الجهاز إلى أنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتشغيل مكاتب الشهر العقاري قريبًا، لتسهيل الخدمات للسكان.