شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار فى مصر اليوم الأحد 5-1- 2025. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضار في مصر اليوم الأحد 5-1- 2025 تباين ملحوظ بين ارتفاع وانخفاض بعض الخضروات تبعا لوفرة المعروض، وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وسجل متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة من 4 إلى 12 جنيها، ومتوسط سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وتراجع سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 16 جنيها، وسجل سعر كيلو البصل الأبيض من 8 إلى 14 واستقر سعر كيلو البصل الأحمر ما بين 9.5 إلى 11.5 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد تراجع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 5 إلى 9 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر ليسجل من 4 إلى 6 جنيهات وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدى ما بين 10 إلى 14 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية إلى ما بين 8 إلى 11 جنيها بالجملة.