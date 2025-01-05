شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكشف تفاصيل المشروعات داخل مدينة القاهرة الجديدة وابرز الانجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني: جارٍ تنفيذ 5328 وحدة بـ"سكن لكل المصريين"..و24 عمارة بمشروع جنة.. و19 عمارة بسكن مصر أرض المعارض بالمدينة

تم وجارٍ تنفيذ عشرات المشروعات من شبكات الصرف الصحي والمياه والري والمحطات لتحسين البنية الأساسية بالمدينة



تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة،(سكن مصر – جنة - سكن لكل المصريين)، ومشروعات المرافق والمحطات، وما تم إنجازه خلال العام 2024، وذلك خلال استعراضه تقريراً عن مشروعات المدينة في العام المنقضي.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تم وجارٍ تنفيذ 64 مشروعا لشبكات مرافق بمناطق (الامتداد الشرقى - التجمع الخامس - التجمع الأول - التجمع السادس والامتداد الجنوبى - التجمع الثالث) بمدينة القاهرة الجديدة، شملت تنفيذ مشروعات هامة ومستقبلية تتمثل فى إنشاء محطات رفع صرف صحي وأعمال شبكات رئيسية وفرعية (مياه – صرف صحى – رى) بالمدينة خلال العام 2024.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمجابهة أي تطورات تحدث نتيجة التغيرات المناخية والزيادة السكانية والتجمعات المستحدثة للاتجاه نحو إنشاء بنية تحتية مستدامة من خلال تأهيل ورفع كفاءة جميع محطات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه جار بمدينة القاهرة الجديدة تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعدد 222 عمارة تضم 5328 وحدة بمساحات (90م2 : 120م2) للوحدة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة، بجانب استكمال تنفيذ 24 عمارة بها 576 وحدة سكنية بمشروع جنة، و19 عمارة سكنية بها 456 وحدة سكنية في مشروع سكن مصر أرض المعارض بالتجمع الثالث، ليتم استكمال تسليم الوحدات لحاجزيها.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات شبكات صرف صحي ومياه وري خلال عام 2024 بإجمالى أطوال حوالى 75 كيلو مترا بأقطار تتراوح من 110 مم : 1800 مم، و54 مشروع شبكات جارٍ تنفيذها بإجمالى أطوال حوالى 750 كيلو مترا شبكات رئيسية وفرعية بأقطار تتراوح بين 110 مم : 3000 مم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن مشروعات تنفيذ المحطات والروافع وخطوط الطرد الجارى تنفيذها بعدد 3 مشروعات تشمل: أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى رقم 2 وخط الطرد الملحق بها، وأعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى رقم 4 وخط الطرد الملحق بها بمنطقة بيت الوطن، وأعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى رقم 12 وخطى الطرد الملحقين بها بالتجمع الثالث.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ نظام التحكم المركزي والمراقبة الإلكترونية SCADA لعدد 6 روافع صرف صحي، وجارٍ استكمال باقى المنظومة للتحكم والمراقبة في تشغيل المضخات والمحابس وقياس معدل سريان المياه والضغوط الفرعية والرئيسية وربط المولدات ومحولات الكهرباء واللوحات الكهربائية بنظام التحكم.

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة محطات امتداد المستثمرين ومحطة جنوب المستثمرين، ومركز المدينة، وجنوب الأكاديمية الرئيسية، والمنطقة الصناعية، وجارٍ تنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة المعالجة سعة 80 ألف متر مكعب /يوم، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الأعمال المدنية لروافع المياه ومحطات الصرف الصحى شاملة أعمال الطرق والمسطحات الخضراء، كما تم تنفيذ تأهيل ورفع كفاءة جميع روافع ومحطات مياه الشرب الرئيسية بالمدينة شاملة (الطلمبات والمولدات وخطوط الطرد)، وجارٍ استكمال باقى الروافع الفرعية بالمدينة.

وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه تم توريد وتشغيل أجهزة التابلت الخاصة بالمعاينات بعدد 60 جهازا كمرحلة أولى، وذلك لتسجيل المعاينات والمخالفات التي يتم رصدها أثناء المرور مباشرة على النظام ونقلها ﺑشكل آلي إلى منظومة الميكنة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إنجاز العمل وضبط المعاينات حيث يتيح النظام تسجيل صور على الطبيعة وإجراء المعاينة الفورية، بجانب ربط قطع الأراضي التي تم إجراء معاينة لها بالإحداثيات الجغرافية، مما يسهم في تدقيق البيانات وتلافي الأخطاء الواردة عن إدخال البيانات، بجانب تيسير العديد من المعاملات الأخيرة.