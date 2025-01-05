شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الأحد 5 يناير مع إجازة الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الوصول إلي مستويات 3765 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية خلال تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر

وننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

عيار 24 يسجل 4304 جنيها.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيهات.

الجنيه الذهب 30120 جنيها

الذهب العالمي يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب، مواصلة الزخم الإيجابي الذي شهدته في نهاية عام 2024 القياسي، مع استعداد المتداولين لتغيرات السياسات المتوقعة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي ستشكل آفاق الاقتصاد وأسعار الفائدة في العام الجديد.

حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 26% خلال العام الماضي، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.