شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم ينعكس على أداء الجنيه الذهب.. آخر تحديث فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 11:00 ص

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم عقب تغيرات ملحوظة خلال الـ 48 ساعة الماضية بأكثر 160 جنيهاً، في ظل تحرك سعر الذهب عيار 21 مما ينعكس على أداء الجنيه الذهب، ليتجه الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد إلي مستويات أعلى.

قفز سعر الذهب في مصر، بالتعاملات الصباحية، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب العالمي 0.90% لمستويات 2639 دولارا للأونصة بنهاية الأسبوع مما ينعكس على السعر النهائي للذهب في مصر.

وبلغ سعر الجنيه الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر 30120 جنيها، وذلك بدون إضافة رسوم تصنيع أو ضريبة ودمغة.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.