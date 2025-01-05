شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 5 يناير 2025 بالبنوك.. يسجل 50.72 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الدولار استقراره وفق آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 5 يناير 2025 بمستهل تعاملات هذا الأسبوع عقب استقرار في أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد 5-1-2025 بالبنك الأهلي المصري عند سعر 50.72 للشراء، 50.82 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالى:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.70 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.