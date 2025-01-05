شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: ملتزمون بإجراء الفحص المميكن لضمان حق الممول وتفادى مشكلات التقدير الجزافى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيه ومتابعة مستمرين من وزير المالية للجولات الميدانية؛ تثمينًا لدورها المهم في إزالة أي عقبات تواجه العاملين وشركاءنا الممولين، وتساهم في تيسير العمل داخل المأموريات الضريبية، مضيفةً أن العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها خطة تطوير وميكنة المصلحة، حيث نهيئ كل السبل لرفع قدراته وتنمية مهاراته؛ للتأكد من جاهزيته للعمل على المنظومات الإلكترونية الجديدة، وتقديم خدمات ضريبية متميزة وميسرة وسريعة للمجتمع الضريبي، تليق بتاريخ مصلحة الضرائب المصرية، باعتبارها أحد أهم وأكبر المصالح الإيرادية في الدولة.

أوضحت رشا عبد العال، خلال جولة تفقدية لمبني مأموريات العاشر من رمضان «قيمة مضافة، دخل» والإدارات التابعة لهما، أننا ملتزمون بإجراء الفحص المميكن؛ لضمان حق الممول وتفادي مشكلات التقدير الجزافي، على نحوٍ يساعد في تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة، مؤكدةً على أهمية تحري الدقة وتجنب الفحص التقديري؛ تجنبًا لحدوث أى منازعات مستقبلية قد تؤثر سلبًا على شركائنا الممولين، أو تعرقل خطة المصلحة للانتقال الكامل إلى المنظومة الإلكترونية.

أضافت، أننا مستمرون في تبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة؛ بما يساعد في التيسير على شركائنا وتوسيع القاعدة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات عملية الرد؛ توفيرًا للسيولة النقدية للممولين، ولمضاعفة حالات رد الضريبة لـ5 أضعاف، وزيادة قيمة وأعداد المستفيدين لـ4 أضعاف، حيث تم تقليص مدة رد الضريبة وأصبحت تتم فى وقت أقل من المدة القانونية المقررة للرد، مما يؤثر بشكل إيجابى على زيادة استثمارات الممولين وتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن العمل الجاد والمتواصل للعاملين بالمصلحة هو الأساس لتحقيق الأهداف المنشودة.

شارك في الجولة التفقدية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، والمهندسة سمر عبد المنعم رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، ومحمد السيد مدير عام الأمن، وأيمن محمد مدير المراسم والعلاقات العامة والاتصال بمكتب رئيس المصلحة، وعمرو صلاح رئيس وحدة المراسم بمكتب رئيس المصلحة.