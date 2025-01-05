الاقتصاد

«اليمامة للحديد» توقع عقدا لتوريد أبراج حديدية بـ97.54 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «اليمامة للحديد» توقع عقدا لتوريد أبراج حديدية بـ97.54 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، الخميس الماضي، عقدا لتوريد أبراج حديدية مع الشركة التضامينة للإعمار والتجارة لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الشرقية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن العقد بقيمة تقدر بـ 97.548 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد سنة واحدة، فيما يبدأ ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الثالث من العام المالي 2025 م.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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