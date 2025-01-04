شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت فى الأردن.. عيار 21 بـ52.700 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 04 يناير 2025 10:00 م
ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 4-1-2025 حيث سجل عيار 24 60.300 دينار، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية ، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الأردن كالتالى:
عيار 24 سجل 60.300 دينار
عيار 22 سجل 55.200 دينار
عيار 21 سجل 52.700 دينار
عيار 18 سجل 45.200 دينار
عيار 14 سجل 35.200 دينار
عيار 12 سجل 30.100 دينار
الاونصة سجلت 1874.300 دينار
الجنيه الذهب سجل 421.800 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2639.89 دولار
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