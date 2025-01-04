شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت فى الأردن.. عيار 21 بـ52.700 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 4-1-2025 حيث سجل عيار 24 60.300 دينار، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية ، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الأردن كالتالى:

عيار 24 سجل 60.300 دينار

عيار 22 سجل 55.200 دينار

عيار 21 سجل 52.700 دينار

عيار 18 سجل 45.200 دينار

عيار 14 سجل 35.200 دينار

عيار 12 سجل 30.100 دينار

الاونصة سجلت 1874.300 دينار

الجنيه الذهب سجل 421.800 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2639.89 دولار