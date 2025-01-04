الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت فى الأردن.. عيار 21 بـ52.700 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 04 يناير 2025 10:00 م

ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 4-1-2025 حيث سجل عيار 24  60.300 دينار، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية ، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الأردن  كالتالى:

عيار 24 سجل  60.300 دينار
عيار 22 سجل  55.200 دينار
عيار 21 سجل  52.700 دينار
عيار 18 سجل  45.200 دينار
عيار 14 سجل  35.200 دينار
عيار 12 سجل  30.100 دينار
الاونصة سجلت 1874.300 دينار
الجنيه الذهب سجل  421.800 دينار
الأونصة بالدولار سجلت  2639.89 دولار

 

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