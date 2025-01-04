شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم السبت 4-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم السبت 4-1-2025 مستويات 258 ليرة سورية للشراء مقابل 264 ليرة سورية للبيع، وذلك في معاملات السوق الموازي في سوريا، باستقرار ملحوظ.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم السبت 4-1-2025، بعد أن تراجع سعر شراء الدولار الأمريكى في السوق السوداء من مستويات 15 ألف ليرة إلى 13200 ليرة، كما سجل سعر بيع الدولار 13400 ليرة في معاملات اليوم.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في محافظة الحسكة مستويات 12800 ليرة للشراء، وبلغ سعر البيع 13000 ليرة للبيع، وذلك بعد هبوط وصلت نسبته 31 % تقريبًا عقب ارتفاعات تاريخية مع اندلاع الأحداث الأخيرة في سوريا.

كما تراجع سعر اليورو في معاملات السوق السوداء في سوريا إلى مستويات 13194 ليرة للشراء، و13000 ليرة للبيع، مع تحسن نسبي في أداء الليرة السورية في السوق السوداء.