شكرا لقرائتكم خبر عن قروض سيارات البنك الأهلى المصرى 2025 .. تعرف على الشروط والان مع تفاصيل الخبر

تعد قروض السيارات أحد البدائل التمويلية لشراء السيارات الجديدة ويقدم البنك الأهلى المصرى المنتج وهو الأعلى طلباً فى 2025.

ويصل حجم التمويل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين ولأصحاب الأعمال/المهن الحرة، حيث يصل التمويل إلى 100% من سعر السيارة.

وتتراوح فترات السداد من عام حتى 7 أعوام، وتوجد برامج خاصة لموظفي الشركات بتمويل يصل إلى 5 مليون جنيه

وحد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 5,000 جنيه وبدون مصاريف استعلام ائتمانى وبدون مصاريف فتح حساب.

والمستندات الأساسية المطلوبة من عملاء كافة البرامج هى:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق (وفقاً والسياسة المعتمدة).

شروط القرض.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية القرض للموظفين.

ألا يقل عمر المقترض عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

وعمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات و 3.5%أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

وغرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.