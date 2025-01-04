شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار فى مصر اليوم السبت 4 يناير 2025.. تراجع البطاطس والطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضار في مصر اليوم السبت 4-1- 2025 تراجعا طفيفا لأسعار بعض الخضراوات من بينها البطاطس والطماطم مع توافر المعروض، وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وتراجع متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة ليسجل من 4.5 إلى 9.5 جنيه، وتراجع متوسط سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 5 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها، وتراجع سعر كيلو البصل الأبيض من 7 إلى 14 واستقر سعر كيلو البصل الأحمر ما بين 9 إلى 11.5 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 5 إلى 10 جنيهات، واستقر سعر كيلو الجزر ليسجل من 3 إلى 5.5 جنيهات وتراجع سعر كيلو الباذنجان البلدى ما بين 4 إلى 12 جنيها، وتراجع سعر كيلو الملوخية إلى ما بين 6 إلى 9 جنيها بالجملة.