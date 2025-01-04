شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت فى قطر.. عيار 18 بـ231.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب فى قطر اليوم السبت 4-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 309 ريالات.

وتشهد أسعار الذهب قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الريال القطرى، إضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم السبت فى قطر كالتالى:



عيار 24 سجل 309.00 ريال

عيار 22 سجل 283.25 ريال

عيار 21 سجل 270.25 ريال

عيار 18 سجل 231.75 ريال

عيار 14 سجل 180.25 ريال

عيار 12 سجل 180.25 ريال

الاونصة سجلت 9608.50 ريال

الجنيه الذهب سجل 2162.50 ريال

الاونصة بالدولار سجلت2639.71 دولار