شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار السيارات المستعملة في 2025.. خبير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

يسود سوق السيارات المستعملة حاليا نوع من الركود النسبى بسبب انتظار البعض من المستهلكين انخفاض فى أسعار السيارات بشكل عام والسيارات الزيرو تحديدا لأن يؤثر بشكل مباشر على أسعار المستعمل.

توقع المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات فى مصر أن يشهد سوق السيارات بشكل عام استقرار نسبى رغم وجود حالة تذبذب لدى الوكلاء فمنهم من قام بعمل تخفيضات أول العام الجارى 2025 ومنهم من قام بعمل زيادة طفيفة لبعض الماركات التى يوجد عليها طلب.

وكشف "أبو المجد" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ما يحدد الزيادة والانخفاض هو المستهلك وليس التاجر فالسوق عرض وطلب وهذا ما اثبت خلال الفترات الماضية.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات المستعمل حاليا يشهد نوع من الركود للسيارات التى يتخطى سعرها مليون نصف، اما ما تحت المليون يوجود رواج نسبى خاصة الماركات الاكثر طلبا مثل السيارات الكورية واليابانية وبعض الماركات الصينية.

وتوقع " ابو المجد " أن يشهد سوق السيارات الفترة المقبلة استقرارا نسبيا نظرا لبعض الماركات التى يوجد عليها طلب كبير سوف تشهد زيادات الفترة القادمة ولكن فى حالة استقرار الدولار وزيادة المعروض سوف ينضبط السوق سواء زيرو أو مستعمل وسيحدث رواج خلال نهاية الربع الاول من العام الجارى 2025.