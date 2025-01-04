شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع المشروعات التنموية بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة سير المشروعات التنموية بالمدن الجديدة، استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وفدًا رفيع المستوى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ضم الوفد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والمكتب الفني للوزير.

استهل الوفد جولته بزيارة منطقة البرك على طريق مصر-الإسماعيلية الصحراوي، حيث اطلعوا على الموقف التنفيذي لأعمال ردم البرك العشوائية وإنشاء أحواض الترسيب الجديدة كبديل مستدام. وأكد المهندس أمين غنيم أهمية تسريع وتيرة العمل لتحقيق استدامة البنية التحتية وتحسين كفاءة الشبكات، تنفيذًا لأهداف خطة التنمية الشاملة.

شملت الجولة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث زار الوفد الحي العشرين، الذي يتألف من 98 عمارة سكنية تضم 3252 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا لكل وحدة، مع اكتمال المرافق ووصول نسبة الإنجاز إلى 99%.

كما تفقد الحضور حي النرجس بمراحله، حيث تضم المرحلة الخامسة 298 عمارة بإجمالي 7152 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 85%، في حين تشمل المرحلة السادسة 240 عمارة بإجمالي 5760 وحدة سكنية، مع تقدم ملحوظ بنسبة إنجاز بلغت 22%.

وفي منطقة شرق حي الأندلس، وقف الوفد على تقدم العمل في 125 عمارة سكنية، تضم 3000 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 98%.

وأكد مسئولو الهيئة خلال الجولة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، مع ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ لتلبية تطلعات المواطنين.