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وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي: سعر الدولار اليوم

ننشر سعر الدولار وأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 4-1-2025.

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها،

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار بـ 50.72 جنيه.. أسعار العملات اليوم السبت 4_ 1_ 2025. والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية