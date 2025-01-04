شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار بـ 50.72 جنيه.. أسعار العملات اليوم السبت 4_ 1_ 2025. والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها،
ننشر سعر الدولار وأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 4-1-2025.وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي: سعر الدولار اليوم
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
51.86 جنيه للشراء.
52.72 جنيه للبيع.
62.65 جنيه للشراء.
63.72 جنيه للبيع.
163.85 جنيه للشراء.
164.91 جنيه للبيع
13.47 جنيه للشراء.
13.53 جنيه للبيع.
13.79 جنيه للشراء.
13.83 جنيه للبيع.
12.87 جنيه للشراء.
13.94 جنيه للبيع.
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