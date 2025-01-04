الاقتصاد

الدولار بـ 50.72 جنيه.. أسعار العملات اليوم السبت 4_ 1_ 2025.

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها،

ننشر سعر الدولار وأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 4-1-2025.

وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي: سعر الدولار اليوم 
 

50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم 
 

51.86 جنيه للشراء.
52.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 
 

62.65 جنيه للشراء.
63.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم 
 

163.85  جنيه للشراء.
164.91  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم 
 

13.47 جنيه للشراء.
13.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
 

 13.79 جنيه للشراء.
13.83 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم 
 

12.87 جنيه للشراء.
13.94 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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