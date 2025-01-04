شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ24.450 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرىالسبت، 04 يناير 2025 06:00 م
ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 4-1-2025 حيث تشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت فى سلطنة عمان كالتالى:
عيار 24 سجل 32.600
سجل 29.875 ريال عيار22
ريال سجل 28.525 عيار 21
ريال سجل 24.450 عيار 18
ريال سجل 19.025 عيار 14
ريال سجل 16.300 عيار 12
ريال 1014.000 الاونصة
ريال 228.200 الجنيه الذهب
دولار 2639.72 الأونصة بالدولار
في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.
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