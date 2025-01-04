شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ24.450 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 4-1-2025 حيث تشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 32.600

سجل 29.875 ريال عيار22

ريال سجل 28.525 عيار 21

ريال سجل 24.450 عيار 18

ريال سجل 19.025 عيار 14

ريال سجل 16.300 عيار 12

ريال 1014.000 الاونصة

ريال 228.200 الجنيه الذهب

دولار 2639.72 الأونصة بالدولار

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.