شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مركز التميز التابع للرقابة على الصادرات من جهاز التنظيم والإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اعتماد مركز التميز التابع لها من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة على المستوى القومي.

ويأتي ذلك في إطار خطة الهيئة برئاسة المهندس عصام النجار، لدعم رجال الاعمال وزيادة الصادرات المصرية وربط البحث العلمي بالتجارة الخارجية.وذلك تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)كما نستهدف من خلال المركز رفع كفاءة الجهاز الإداري التابع للهيئة، عبر تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى، وفق تصريحات المهندس عصام النجار.

وفى هذا الصدد فقد اعلنت السيدة الدكتورة إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركزالتميز، انه قد تم اعتماد المركز لبناء القدرات كما تم إدراجه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي في المجالات الأتية

1- تخصص عمل الجهة

2- التدريب الإداري

3- الحاسب الآلي

4- اللغات

كما أعلنت إطلاق العديد من الدورات التدريبية في مجال الكربون ومن أهمها:



1- التعريف باتفاقية ال CBAM واثرها على الصادرات المصرية للدول الأوروبية

2- والخدمات المقدمة من وحدة التحقق والمصادقة البيئية لزيادة الصادرات المصرية،

3- ودورات تدريبية عن أهمية التحول لاقتصاد الاخضر

وأوضحت، اننا نعمل حاليا على تنفيذ ما تم توقيعه من بروتوكولات مع الجامعات المصرية المختلفة لدعم ابنائنا الطلاب وزيادة الوعى الاقتصادي لديهم

مع توجيه الاهتمام والتعاون بين مركز التميز وإدارة تنمية المواهب مع توجيه الاهتمام ببعض الموضوعات، كالانتماء والولاء المؤسسي، والعمل في فريق، والذكاء العاطفي،

وأيضا تبنى الاتجاهات الحديثة في التدريب، منها التدريب عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية بما يسهم في تغيير فلسفة منظومة التدريب، ويوفر فرصة لتدريب أعداد أكبر من المتعاملين مع الهيئة في العديد من المجالات الاقتصادية واكتسابهم خبرات عن عمليات الاستيراد والتصدير

وصرح المهندس خالد نبيل مدير عام تخطيط وتنفيذبرامج بناء القدرات، اننا نعمل في إطار خطة واضحة لعملية تطوير وتقوية المهارات، والقدرات، والإجراءات التنظيمية وتطوير الموارد التي تحتاجها قطاعات التجارة الخارجية لتواكب عالم سريع التغير للتحول من الازمات لفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات والتعرف على منظومة الاجراءات في مجالات التصدير والاستيراد و إدارة المخاطر

ويأتي هذا في اطار ربط البحث العلمي وبناء القدرات بزيادة الصادرات المصرية والعمل على الوصول بخطة الدولة المصرية 145مليار صادرات