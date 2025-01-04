انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 278.45 ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضًا مع بداية تعاملات، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 278.45، ريال (74.25 دولار).

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 318.23 ريال، وعيار 22 نحو (291.71) ريال، وعيار 18 (238.67) ريال، وسجل الجرام عيار 14 نحو (185.64)، بحسب ما نشرت منصة “سعودي جولد”.

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