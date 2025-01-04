الاقتصاد

انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 278.45 ريال

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت أسعار الذهب في ، اليوم السبت، انخفاضًا مع بداية تعاملات، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 278.45، ريال (74.25 دولار).

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 318.23 ريال، وعيار 22 نحو (291.71) ريال، وعيار 18 (238.67) ريال، وسجل الجرام عيار 14 نحو (185.64)، بحسب ما نشرت منصة “سعودي جولد”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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