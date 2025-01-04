شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. استقرار المعدن النفيس خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3755 جنيه للجرام ليتداول في التعاملات المسائية اليوم السبت عند 3750 جنيها للجرام، وفيما يلي سعر الذهب بالتعاملات المسائية.

أنهى الذهب في مصر تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف ليعكس التغيرات المحدودة في سعر الذهب العالمي الذي شهد تراجعا في أحجام التداول خلال هذا الأسبوع بسبب العطلات، هذا بالإضافة إلى استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

سعر الذهب اليوم السبت 4 يناير 2024



عيار 24 يسجل 4286 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3214 جنيها.

الجنيه الذهب 30000 جنيه

ارتفاع الذهب خلال أسبوع

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 0.5% ليربح 20 جنيه حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3750 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3730 جنيه للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3770 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3710 جنيه للجرام.



جاءت حركة الذهب المحلي مشابهة لحركة الذهب العالمي الذي سجل ارتفاع طفيف أيضاً الأسبوع الماضي بسبب ضعف أحجام التداول وترقب الأسواق، بينما ساعد على استقرار حركة الذهب المحلي التحركات المستقر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، وفق جولد بيليون.



بالإضافة إلى هذا يبقى الطلب على الذهب المحلي في حالة تراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطنين إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب المحلي الأمر الذي يزيد من اعتماد تسعير الذهب المحلي على حركة أونصة الذهب العالمي.