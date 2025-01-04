"البروج مصر" تستقبل العام الجديد بتسليم 100 ألف متر تجاري إداري بمشروعي 6ixty walk one وsixty walk two بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - "البروج مصر" تعلن افتتاح كبرى العلامات التجارية لمقراتها بمشروعي 6ixty walk one و 6ixty walk two بالعاصمة الإدارية

"البروج مصر" تجتذب ثقة كبري العلامات التجارية والإدارية للتواجد بمشروعيها 6ixty walk one و 6ixty walk Two في العاصمة الإدارية

"البروچ مصر" تلبي تطلعات عملائها وتستعد لتسليم 100 ألف متر تجاري وإداري بمشروعيها 6ixty walk one و 6ixty walk Two بالعاصمة الإدارية



أعلنت شركة البروچ مصر، إحدي شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، عن استعدادها لافتتاح مشروعيها 6ixty walk one و 6ixty walk Two فى الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللذين يعدان أحد أفضل المشروعات التجارية بمنطقه الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال يناير الجاري.

ويشغل مشروعا 6ixty walk one و 6ixty walk Two موقعًا استراتيجيًا بمنطقه الحي المالي بجوار مبني وزارة المالية مباشرة، ويضم المشروعان باقة متنوعة من كبري العلامات التجارية بمفاهيم جديدة، وتجارب تسوق مبتكرة.

وأوضحت شركة البروچ مصر ، أنها ستقوم بتسليم 100 ألف متر مربع بمشروعيها 6ixty walk one ، و 6ixty walk Two ، مما يمثل نجاحا كبيرا في مسيرة عمل الشركة بالسوق العقاري المصري منذ انطلاقتها، كما يعد هذا الإنجاز جزءًا من رؤية الشركة في تعزيز جهود الدولة في ملف التنمية العمرانية في مصر بشكل عام، وفي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة علي وجه التحديد؛ حيث تتبني الشركة رؤية عمرانية تنموية طموحة تحاول من خلالها إنشاء مشروعات عمرانية متكاملة تتماشى مع الخطط الطموحة للدولة المصرية في تطوير المدن الذكية والمستدامة.

وأضافت، أن تسليم مشروعي 6ixty walk one- و 6ixty walk Two يأتي في إطار امتلاك شركة البروج مصر العديد من القيم التي التزمت بالسير عليها منذ انطلاقها وسعت بها إلي تلك المكانة الرائدة والمرموقة من خلال المصداقية والتسليم في الوقت المناسب والعمل الجاد وأيضا تطوير مشروعات عمرانية تعمل على تعزيز قيمة حياة الناس، وتجسد به التزامها بتقديم نموذج واقعي لعملائها مع ريادة الطريق لإرضاء العملاء، وأيضا تسعى جاهدة لتحقيق أعلى مستوى من الإدارة والتشغيل داخل مشروعاتها التابعة من خلال التعاون مع أفضل شركاء النجاح، وهي شركه سيفلز الإنجليزية، وذلك لتعزيز حزمة خدماتها ضمن نهجها الذي يركز على العملاء.

وأشارت البروچ مصر إلي منطقة الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ باعتبارها أحد أبرز المناطق الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشهد إقبالاً كبيراً من الشركات والمؤسسات المالية المحلية والعالمية، مما يجعل تسليم المساحات بهذه المنطقة خطوة نوعية تعزز مكانة الشركة بين كبرى شركات التطوير العقاري في مصر.

وفي ذات السياق عبرت البروج مصر عن سعادتها للإعلان عن افتتاح مشروعي 6xity walk one، و6ixty walk Two ، واللذين يمثلان أحدث تجربة تجزئة من نوعها في منطقة العاصمه الإدارية الجديدة، ووجهة التجزئة الرئيسية لشركة البروچ مصر في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأضافت إدارة شركة البروچ مصر، أنها من خلال هذا المشروع، تفخر بتقديم مفاهيم تجزئة جديدة وغير مسبوقة للسوق المصري، من خلال التعاون مع أهم الشركاء العالميين الذين سيقدمون مجموعة فريدة من التجارب والمفاهيم الجديدة للترفيه والضيافة، وبما يضمن تقديم وجهة تسوق فريدة من نوعها لتناسب كل الزائرين.



جدير بالذكر ؛ أن شركة البروج مصر تعد من أكبر شركات التطوير العقاري المتواجدة في مصر الآن ، وتتربع علي عرشه بمكانة رائدة ومرموقة في هذا المجال الضخم بكل استحقاق نظراً للعديد من الأسباب تتمثل أبرزها في امتلاكها لخبرة واسعة، وأيضا تتميز مشروعاتها بامتلاك كل منها لمسة فريدة لا يسبق لها مثيل، وتسعي شركة البروج مصر ، دائماً أن تتمتع مشروعاتها بنهج ورؤية نحو الاستجابة باستراتيجية متميزة اتجاه سوق العقارات المصري من خلال تقديم مزيج مستدام ومتنوع ضمن محفظة عقارية تتألف من البناء والتطوير العقاري للمشروعات السكنية الفاخرة والتجارية المعاصرة متعددة الاستخدامات من خلال الشركات التابعة لها التي تضمن لها النجاح، ويأتي ذلك منذ دخولها سوق العقارات، مما أدى في النهاية إلى التأسيس الناجح للشركة جنبًا إلى جنب مع شركائها والمؤسسين وأيضا الشركات التابعة بتاريخ من النمو والتطور المستمر مع اكتساب سمعة مرموقة في مصر من خلال تحقيق أضخم النجاحات، وأيضا بنسب من المبيعات غير المسبوقة مما جعلها تمتلك شريحة عملاء كبيرة، كما تعد مسئولية وتميز الشركة هي ما يقودها إلي الطريق للصعود الدائم بالمجال مع تحقيق حلم كبير هدفه الاحتراف في هذا القطاع الكبير وتلبية جميع احتياجات المجتمع العقارية، وأيضا التركيز علي إنشاء مشروعات عمرانية قيمة يقودها التصميم الراقي الفريد من نوعه مع تقديم نوعية منتجات عقارية أفضل تعزز التفاعلات الاجتماعية، وتجعل جودة المباني الفاخرة سواء إدارية أو تجارية أو طبية أو سكنية حقيقة واقعة علي الأراضي المصرية.