شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت فى العراق.. عيار 18 بـ83400 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 4-1-2025 فى العراق، وسط تباين فى الاسعار حيث تشهد أسعار الذهب في العراق تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 4- 1-2025

عيار 24 سجل 111200 دينار

عيار 22 سجل 101900 دينار

عيار 21 سجل 97300 دينار

عيار 18 سجل 83400 دينار

عيار 14 سجل 64900 دينار

عيار 12 سجل 55600 دينار

الأونصة سجلت 3457900 دينار

الجنيه الذهب سجل 778200 دينار

الأونصة سجلت بالدولار2639.50 دولار

شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا. يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.